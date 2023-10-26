Диплом
Выбор нужного вуза Оформить заказ Заказать звонок
+7 (915) 517 41 42

Купить диплом

Наша организация поможет купить диплом в Москве, либо в любом другом городе России, необходимого учебного заведения по любой специальности. Доставка документов действует на всей территории страны и мира. Для быстрого оформления заявки можно сделать заказ или связаться с менеджерами по телефону.
Заказать в 1 клик
Информация о компании
Какие документы мы продаем Гарантии нашим клиентам Почему с нами безопасно
Как сделать заказ?
Доставляем во все
регионы РФ
1 Заполните
заявку на сайте
2 Менеджер
свяжется для уточнения деталей
3 Изготавливаем
макет и высылаем на утверждение
4 Доставка
заказа по нужному адресу
5 Получение
проверка и оплата услуг

Наша фирма продает документы, которые способны пройти любую проверку на подлинность. Также предусмотрены разные варианты доставки выполненных заказов. На выбор более 10 способов оплаты о доставки.

Многие мечтают построить успешную карьеру, но для реализации планов необходимо пройти обучение в университете, посвятив этому несколько лет жизни. Поэтому, у них появляются мысли купить диплом, чтобы не тратить деньги на получение образования легитимным путем.

Большинство боятся сделать ответственный шаг, продолжая трудится на отведенных местах без перспектив к росту. Как показывает опыт и практика, для достижения целей, необходимо уметь принимать важные решения. Без опасения оформить заказ на покупку корочек об образовании.

Хиты продаж
Диплом специалиста ГОЗНАК с 2014 по 2023 годы
Диплом специалиста ГОЗНАК с 2014 по 2023 годы
19 990 руб. Настоящий бланк ГОЗНАК prepayment Заказать документ
Диплом магистра Спец-Бланк с 2014 по 2023 годы
Диплом магистра Спец-Бланк с 2014 по 2023 годы
19 990 руб. Настоящий бланк ГОЗНАК prepayment Заказать документ
Диплом бакалавра с 2012 по 2013 годы
Диплом бакалавра с 2012 по 2013 годы
18 990 руб. Настоящий бланк ГОЗНАК prepayment Заказать документ
Диплом бакалавра с 2014 по 2023 годы
Диплом бакалавра с 2014 по 2023 годы
19 990 руб. Настоящий бланк ГОЗНАК prepayment Заказать документ
Аттестат за 11 класс с 2010 по 2013 годы
Аттестат за 11 класс с 2010 по 2013 годы
17 990 руб. Настоящий бланк ГОЗНАК prepayment Заказать документ
Аттестат за 9 класс с 2010 по 2013 годы
Аттестат за 9 класс с 2010 по 2013 годы
16 990 руб. Настоящий бланк ГОЗНАК prepayment Заказать документ

Продажа дипломов

Это способ помочь человеку, который хочет быстро получить работу или уладить формальности с документами. Разумеется, «корочка» не заменит образования. Однако верно и то, что трудолюбивый и одаренный человек, способный уже сейчас приносить пользу предприятию, может предпочесть работу, а не просиживание в аудиториях.

Работодателя интересует реальная эффективность сотрудника, а его академическая успеваемость в Вузе может никак с этой эффективностью не коррелировать. Именно поэтому многие предпочитают сперва заработать и купить диплом, а профильными знаниями овладевать уже в ходе практики.

Кроме того, встречаются ситуации, когда образование человек получил, не может подтвердить это, так как документ утрачен. Либо не был получен ввиду определенных жизненных обстоятельств. В таком случае покупка диплома или аттестата может решить вопрос. Это альтернативный вариант получения образовательных бумаг, которые нужно предъявить в отделе кадров.

Однако надо признать, что попытка купить диплом у незнакомцев «в подземном переходе» сопряжена с огромным риском. Чтобы не попасть на мошенников, нужно удостовериться, что покупаете не кустарную подделку, а легитимный документ, отпечатанный на государственном бланке ГОЗНАК, с учетом требований оформления, характерными для конкретного учебного заведения.

Что нужно учесть, перед тем как покупать диплом онлайн

Есть три фактора, определяющие выбор исполнителя:

  • Безопасность сделки;
  • Изготовление на официальных бланках ГОЗНАК;
  • Сроки выполнения заказа.

Теоретически, на выбор может повлиять и относительно низкая цена, но это сомнительная выгода. Купить диплом можно и недорогой, но что если такой документ вызовет сомнение и скомпрометирует его обладателя? Наверно, лучше выбрать фирму которая в течение многих лет продает корочки об образовании!

Пункты которые мы обязуемся выполнить в процессе изготовления

  • Актуальная информация – при заполнении дипломов и аттестатов мы используем примеры официально выданных документов в конкретном Вузе, техникуме или колледже. То есть информация заполняется согласно реально полученным образцам.
  • Подготовка макета – сделав заявку, вы можете предварительно увидеть, как будет выглядеть документ, при необходимости проверить его и внести правки.
  • Проставление подписей и печатей – дипломы и аттестаты оформляются в строгом соответствии с действующими нормами и реальными образцами. Мы ставим актуальные подписи, а также используем мокрые печати, как в учебном заведении.
  • Отсутствие предоплаты – сначала мы выполняем ваш заказ и показываем работу, оплата только по факту доставки посылки.
  • Гарантия конфиденциальности данных заказчика – конфиденциальность сделки – наша репутация, поэтому мы бескомпромиссно ее соблюдаем. После завершения сделки данные клиента безвозвратно удаляются.
  • Бесплатная доставка по всей территории РФ – мы продаем дипломы с бесплатной доставкой. Как правило, срок доставки не превышает одних суток.

Если вы хотите срочно заказать диплом, можете сделать это прямо сейчас, заполнив заявку онлайн. Выберите нужный тип документа – и начнем сотрудничество!

Показать все
Свернуть
Обратный звонок